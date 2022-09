LIVEBLOG: Evenepoel kreeg een belangrijk telefoontje: Koning Filip feliciteert jonge Belg via Facetime

23 uur 49. Schepdaal uit de bol voor eindwinst Evenepoel: "Remco is van ons olé, olé!".

Evenepoel kreeg ook felicitaties van koning Filip via Facetime:

Evenepoel is niet de enige die gehuldigd wordt in Madrid ...

22 uur 06. Koen Pelgrim: "Evenepoel is een echte winnaar".

De goede eerste week, de sterke tijdrit en de manier waarop hij heeft gereden in de Sierra Nevada waren cruciaal voor de eindoverwinning

21 uur 45. Remco Evenepoel pronkt op het podium in Madrid: "De grootste schaal, is voor de man uit Schepdaal".

13 uur 05. Dirk Coppens van fanclub Evenepoel: "Er zal een Spaanse furie losbarsten in Schepdaal".

11 uur 24. Na deze Vuelta zullen we ons bezig houden met het trouwfeest van deze winter. We hebben nog een paar weken om dat klaar te spelen. Dat gebeurt sereen, in intieme kring. . Mama Agna Evenepoel.