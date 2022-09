Joseph Okumu dan toch 2 weken (+1 met uitstel) geschorst na beroep Bondsparket

Het potje touwtrekken tussen het Disciplinair Comité en het Bondsparket over de schorsing van AA Gent-speler Joseph Okumu is gewonnen door het Bondsparket. Het Comité wou Okumu twee speeldagen schorsen, maar in beroep heeft het Bondsparket er alsnog drie speeldagen (waarvan één met uitstel) van gemaakt.