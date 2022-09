"We kunnen tien jaar met vertrouwen naar de grote rondes kijken"

Vooraf had Jose De Cauwer gezegd dat hij enorm uitkeek naar de 77e editie van de Ronde van Spanje. Dat had veel - zoniet alles - te maken met de verwachtingen rond Remco Evenepoel. Na zaterdag is De Cauwer gerustgesteld voor de komende jaren.

Na 44 jaar kan België zondag (zonder ongelukken) eindelijk opnieuw een winnaar van een grote ronde in het hart sluiten. Waarom heeft het zo lang geduurd? "Je moet er simpelweg de juiste renner voor hebben", analyseert José De Cauwer. "Het wielrennen is enorm gemondialiseerd. België telt ongeveer 11 miljoen mensen. Vlaanderen 6 miljoen." "Maar kijk, opeens hebben we een winnaar van de Vuelta én een winnaar van de Ronde van de Toekomst (Cian Uijtdebroeks)." "Een eindzege voor Evenepoel betekent dat we de volgende tien jaar met vertrouwen naar de grote rondes kunnen kijken en mogen verwachten dat er een Belg zal meedoen voor de eindzege. In principe toch."

Opeens hebben we een winnaar van de Vuelta én een winnaar van de Ronde van de Toekomst.

"Het kantelpunt was de rit naar de Sierra Nevada. Voor veel mensen - ook voor mezelf - was de vraag of Remco Evenepoel drie weken kon standhouden. Kon hij zo lang zijn niveau aanhouden?"



"Wel, meer dan wat Evenepoel getoond heeft, met twee ritzeges en twee weken de rode trui dragen, kon hij niet doen."

"Wat Evenepoel getoond heeft, wat wil je meer?"

Een grote ronde winnen is voor iedere renners een puzzel die perfect in elkaar moet vallen. Remco Evenepoel vormt geen uitzondering op die regel. "Remco Evenepoel heeft van bij de jeugd en in zijn eerste jaren als prof al fantastische dingen gedaan, maar er waren ook twijfels", zegt José De Cauwer. "Ook bij mij." "Er was de zware val in de Ronde van Lombardije, er waren dipjes zoals in de Giro vorig jaar, in Tirreno-Adriatico, waar er na een paar dagen een mindere dag kwam, een minder goede Ronde van Zwitserland."

"Dat zorgde voor de vraag: wanneer gaat het echt eens gebeuren? Wel, dat is nu gebeurd."

De val van Roglic, de afwezigheid van Pogacar. Voor mij is dat allemaal bijzaak.

"Ja, er was de valpartij van Primoz Roglic, Tadej Pogacar was er niet bij, enzovoort. Voor mij is dat allemaal bijzaak in dit verhaal." "Het is maar de vraag of Roglic deze Vuelta had kunnen winnen." "Evenepoel heeft vooral getoond dat hij drie weken kan doorkomen, dat hij in het hooggebergte kan rijden, dat hij een versnelling in de benen heeft, dat hij steile aankomsten aankan en een geweldige tijdrit kan rijden. Wat wil je meer?"

"Ik heb ook geen enkele andere renner zoveel leiderschap zien uitstralen. Remco Evenepoel was de enige echte leider in deze Vuelta."

Of Evenepoel volgend jaar de Tour zal rijden? Veel zal afhangen van het parcours.

WK en Ronde van Frankrijk