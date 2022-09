Vanhaezebrouck: "Fluogroen met fluogeel combineren kan niet op dit niveau"

Het debuut van de Franse doelman verliep niet zonder slag of stoot. Nardi had opgewarmd in zijn wedstrijdplunje, maar moest van de ref iets anders aantrekken om beter op te vallen.



Tot overmaat van ramp hadden de bezoekers geen extra tenue bij, dus moest Nardi in een trainingstruitje keepen.



Vanhaezebrouck bekende na de match schuld: "Al werd 's ochtends alles getoond aan de UEFA. Maar ik wil daaraan toevoegen dat wij, vind ik, daar ook in de fout gaan door dit voor te stellen."



"Hoe kunnen wij nu, als we in fluogeel spelen, voorstellen om onze keeper in fluogeel te zetten. Ik snap niet hoe het kan dat wij zoiets als ploeg niet zien."



"Maar het was dan aan de UEFA om te zeggen dat het niet kon. Maar daar passeerde het, die vonden het goed."



"Toen we op het veld kwamen, begon het spel. En natuurlijk hadden we geen andere keeperstrui mee, dat is ook niet slim van ons. Hij moest een opwarmingstruitje aantrekken."





"Dit kan niet op dit niveau, maar het kan ook niet van AA Gent. Sorry, ik ben ook streng voor onszelf. Dit zijn zaken die je als club moet voorkomen. Wij moeten beseffen dat onze keeper in het zwart of in het rood moet spelen, als wij fluogeel dragen."



"Fluogeel gaat niet samen met fluogroen. Zoals we ooit een keer op Anderlecht wij in het blauw gingen spelen en zij in het paars. Toen was men ook verbaasd, al was het goedgekeurd door de Belgische voetbalbond. Maar je moet slim genoeg zijn om te zeggen dat het niet zal gaan."