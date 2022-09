Tim Declercq in Vive le Vélo: "Voor Remco is het "gemakkelijk" koersen, maar het kan snel gaan"

Morgen is het D-day. Wint Remco Evenepoel de Ronde van Spanje of zakt hij alsnog door het ijs? Dat is de vraag. En die stelde Karl Vannieuwkerke uiteraard ook aan zijn gasten in Vive le Vélo. "Reken jullie niet rijk voor Madrid", houdt de Nederlandse Marijn de Vries ons met de voetjes op de grond.