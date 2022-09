Eerste maatregel voor onze profclubs om energiefactuur te verlichten: stadionverlichting mag sneller uit

Stadionlichten kosten onze clubs heel wat geld. Zeker ook omdat de installatie enkele uren voor én na de wedstrijd moet ingeschakeld worden/blijven en de energiefacturen een ongeziene vlucht hebben genomen.

Maar de Pro League, die de belangen van onze profclubs behartigt, neemt nu - samen met onder meer rechtenhouder Eleven Sports, Mediapro en de KBVB - een eerste maatregel om die facturen een beetje te verlichten.

Zo zullen de stadionlichten vanaf dit weekend de helft minder lang moeten branden, "zonder negatieve invloed op de wedstrijdorganisatie of -productie. Op deze manier willen alle betrokken partijen bijdragen aan een vermindering van het energieverbruik", zegt Lorin Parys van de Pro League.

Zo moeten de lichten bij wedstrijden in de Jupiler Pro League in plaats van 3 uur voor het begin van de wedstrijd dit weekend pas vanaf 1,5 of 2 uur voor de partij ingeschakeld worden. Bij matchen in de Challenger Pro League is dat vanaf 1 uur en 15 minuten voor aanvang.

Na de wedstrijd wordt de standaardtijd van 2 uur teruggebracht tot 30 minuten in de Challenger Pro League en 1 uur in de Jupiler Pro League.

"De stijgende energieprijzen raken de hele samenleving, onze gezinnen, bedrijven en ook onze clubs", zegt de Pro League nog.

"Dus bekijken we - naast de halvering van de tijd dat de lichten moeten branden - welke stappen we nog kunnen nemen om de budgettaire impact te milderen en rationeler met energie om te gaan. Zo starten we energie-audits op, bekijken we groepsaankopen en onderzoeken we de verdere uitrol van LED-verlichting.”