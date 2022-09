Xavier Siméon (33) maakt een einde aan zijn motorsportcarrière

Xavier Siméon was jarenlang dé Belgische vaandeldrager bij de snelle motoren. 8 seizoenen lang nam hij deel aan de Moto2. Eén keer slaagde hij erin een Grote Prijs te winnen, in 2015 in Duitsland.

In 2018 maakte hij de overstap naar de MotoGP, waar hij op zijn Ducati 27e werd in de WK-stand. Een jaar later waagde hij zich ook op een elektrische motor in de MotoE.



In de laatste jaren van zijn carrière legde Siméon zich toe op de uithoudingswedstrijden. In 2021 en 2022 won hij de 24 uur van Le Mans, in 2021 werd hij wereldkampioen endurance.

"Met die wereldtitel heb ik het hoogtepunt bereikt in mijn carrière. Ik besef hoeveel geluk ik heb gehad om mijn passie ten volle te beleven, maar nu ligt mijn toekomst elders", laat de 33-jarige Siméon weten.

De reden van zijn pensioen is niet sportief maar persoonlijk. Hij zal zich voortaan toeleggen op het trainen van jonge talenten, onder wie huidig Moto2-rijder Barry Baltus.