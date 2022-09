Robert Gesink blijft lachen ondanks verlies: "Mooi waardeloos, maar neem niemand iets kwalijk"

De gunfactor was - zeker bij de wielerfans - groot voor Robert Gesink. De sympathieke Nederlander had in zijn nadagen nog een mooie etappezege in de Vuelta op zijn naam kunnen schrijven. Maar het was net niet.

"Ik had nooit verwacht dat ik hier vandaag voor de zege had kunnen strijden, want we waren hier met heel andere intenties. De laatste jaren heb ik me vooral toegelegd op het helpen van de kopman. Toen Primoz (Roglic) de Vuelta verliet, viel niet alleen zijn maar ook mijn droom in duigen."

"Deze nederlaag was wreed, maar de opgave van Primoz vond ik eigenlijk nog wreder."

Gesink slaagde erin toch de knop om te draaien. "Het was een schitterende dag. Tot die laatste 200 meter."

Had Gesink niet op een cadeautje gerekend van Mas en Evenepoel? "Zouden ze zo lief zijn geweest voor mij? Het is toch een rit in een grote ronde. Ik neem niemand iets kwalijk."

"Ik heb al veel mooie koersen gewonnen (onder meer een rit in de Vuelta in 2016, red) en dit was een mooie geweest om erbij te zetten. In mijn oortje hoorde ik: 30 seconden... 27 seconden... En plots zag ik een voorwiel achter mij verschijnen. Mooi waardeloos. Maar ik ben toch blij met een heel sterke dag. Alleen die laatste 200 meter..."