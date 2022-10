Met dank aan vaandeldragers Club en Union: weer feest voor Belgische coëfficiënt

Het belangrijkste cijfertje van het voetbaljaar: de Belgische coëfficiënt in Europa. En dus volgen we de situatie dit seizoen van dichtbij op. Op de derde speeldag bleven onze vertegenwoordigers met gemengde gevoelens achter: Club en Union boekten straffe zeges, Anderlecht en Gent stelden teleur. Ons land liep wel weer uit op nummer 10 Oostenrijk en in op nummer 8 Schotland.