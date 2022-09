Mathieu van der Poel klopt Yves Lampaert in Izegem Koers

Geen Vuelta, geen Canadees tweeluik, wel kleinere Vlaamse koersen: Mathieu van der Poel bereidt het WK voor met een atypisch programma.

Van der Poel zette de kermiskoers in Izegem op zijn menu en ging er in de gietende regen in de finale met Yves Lampaert en ploegmakker Dries De Bondt vandoor.

De Bondt was de gangmaker, Van der Poel ging in de sprint op en over Lampaert.

De Nederlander koerst op 14/9 en 17/9 nog in ons land met de GP van Wallonië en de Primus Classic.