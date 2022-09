Lotto-Soudal blijft nog maar met 3 over: "We kunnen niet meer kaarten, maar De Gendt is onze sfeertroef"

"Daar trek ik mij ook weer aan op. Ik kom er goed mee overeen en dat is wel grappig."

"Maar als we het over kaarten hebben, hebben we met Thomas De Gendt nog altijd een troef om de sfeer er altijd in te houden."

"Het is nu niet meer mogelijk om met de kaarten te spelen, jammer genoeg", grapt Cédric Beullens. "Door omstandigheden zijn we enkele renners verloren. Steff Cras door een valpartij en dan al die coranagevallen."

Als we het over kaarten hebben, hebben we met Thomas De Gendt nog altijd een troef om de sfeer erin te houden

Hoe houden ze de sfeer er dan in? "Thomas heeft een aparte humor, ik ben daar wel voor te vinden."



"We houden de sfeer erin", vertelt Marc Wauters, ploegleider bij Lotto-Soudal. "Het is niet gemakkelijk, maar we moeten voort. En met een goede sfeer kom je die bijna 4 weken beter uit dan als je het hoofd laat hangen."





Ook bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zitten ze in hetzelfde schuitje. Meintjes, Johansen en Bakelants zijn de laatste der Mohikanen.





"Het is misschien iets stiller, omdat de rumoeriger elementen naar huis zijn vertrokken", vertelt Jan Bakelants. "Maar dat verandert weinig aan de hoofdzaak waarom we hier zijn en dat is koersen."





"Alles blijft hetzelfde. Het is eten, slapen en koersen en daarna weer hetzelfde."