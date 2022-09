Kan het nog mislopen? Dumoulin verloor rode trui in voorlaatste rit met dezelfde finale

Een Vueltadroom kan ook op de voorlaatste klim nog uiteenspatten. Vraag dat maar aan Tom Dumoulin. In de Ronde van Spanje van 2015 leek hij op weg naar zijn eerste eindzege in een grote ronde. Maar in de laatste bergrit was hij niet opgewassen tegen het perfecte ploegenspel van Astana. We rakelen hier de cruciale momenten op, al was het maar ter waarschuwing. Want de finale van vandaag is dezelfde als zeven jaar geleden.