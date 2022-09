Joachim Gérard na snelle exit op US Open: "Motor haperde op het verkeerde moment"

Joachim Gérard botste in de 1e ronde van de US Open op de Japanner Shingo Kunieda, de nummer 1 op de wereldranking. Die trok met 6-3 en 7-5 aan het langste eind, al had het ook anders kunnen lopen. Bij 4-5 in de 2e set liet Gérard twee setballen onbenut.



"Ik kwam er dichtbij, maar 2 keer maakte ik op het cruciale moment een fout met de backhand. Ook mijn opslag draaide niet en dat moet toch een van mijn sterkste wapens zijn", vertelde Gérard na afloop.



"Ik werd meer gebroken dan me lief was en dat heeft in de eindafrekening het verschil gemaakt. Ik heb wel weerbaarheid getoond door in die tweede set een 4-1 achterstand op te halen, maar dan liep het mis."



"Kunieda was vandaag zeker te pakken. Het is mijn eigen fout dat ik dat niet gedaan heb. De motor haperde op het verkeerde moment. Fysiek beschik ik wel weer over al mijn mogelijkheden en ook mentaal zit het snor. Dat is bemoedigend voor de volgende toernooien."



Na zijn vroege uitschakeling is Gérard wel niet zeker van zijn plaats op de Masters, eind oktober in het Nederlandse Oss. "Ik hoop dat ik toch nog kan gaan, maar heb mijn lot niet meer in eigen handen en moet hopen dat de concurrentie het niet te goed doet. Voor het dubbelspel heb ik wel al een ticket op zak, maar ik zou toch ook echt graag het enkelspel spelen. Het wordt duimen."