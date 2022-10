Coëfficiëntenfeest! België springt over Schotland naar plaats 8 (en ook de toekomst oogt rooskleurig)

Omdat ons dramatische Europese seizoen van 2017-2018 (met amper 2.600 punten) wegviel, begon België wel op een virtuele 10e plek aan het huidige seizoen. In de strijd om de top 10 worden Schotland, Oostenrijk, Servië en Noorwegen de voornaamste concurrenten voor ons land.

Voor een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League is een plek in de top 10 van de UEFA-ranking vereist. Alleen zakte ons land vorig seizoen naar plek 13, vier plaatsen lager dan een jaar eerder, en zo verliezen heel wat Europese tickets hun waarde.

Haal de slingers en taart gerust boven: er mag een bescheiden coëfficiëntenfeestje gevierd worden. Want België sprong deze week over Schotland naar plaats 8 in de UEFA-ranking.

Hiep, hiep, hoera!

Die prestatie was deze week vooral de verdienste van Union. De Brusselaars sprokkelden door hun zege tegen Malmö 1.400 punten - waarvan 1.000 bonus voor de groepswinst.



Daarmee wordt het aandeel van de vicekampioen in de Europese bijdrage bijna even groot als dat van Club Brugge. Blauw-zwart kon deze speeldag voor één keer geen steentje bijdragen door de nederlaag tegen Porto.

KAA Gent en Anderlecht deden dat in beperkte mate (elk 0.200 punten) met hun draws in de Conference League. Volgende week is het aan hen om eens voor een grote duw te zorgen.

Maar soit, België liep de voorbije dagen dus opnieuw uit op alle achtervolgers. Bovendien zien onze concurrenten bijna zeker heel wat vertegenwoordigers sneuvelen.

De kans is bijzonder groot dat Schotland na Nieuwjaar met niemand meer overblijft. Door de draw van Celtic tegen Sjachtar zijn ze Europees uitgeteld. Rangers (3-0 verlies tegen Napoli) kan alleen nog naar de Europa League door een mirakel. En Hearts is ondanks een zege tegen RFS eveneens klaar.



Bij Oostenrijk zijn de vooruitzichten een béétje beter. RB Salzburg verloor tegen Chelsea, maar kan volgende week nog overwinteren. Sturm Graz won knap van Feyenoord (1-0), maar de gekke groep F in de Europa League kan nog alle kanten uit. Austria Wenen is na de 1-1 tegen Lech Poznan uitgeteld.