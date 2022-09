Belgische ploegmakkers leven mee met Remco Evenepoel: "We trekken ons er ook aan op"

De Remco-koorts piekt elk uur. Niet alleen in Spanje, maar uiteraard ook in België. Niet alleen bij de delegatie van Quick Step-Alpha Vinyl in de Vuelta, ook bij de Belgische ploegmaats op het thuisfront. Onze reporter voelde hen gisteren voor de start van Izegem Koerse aan de tand.

Tim Declercq: "Ik was er heel graag bij geweest"

"Het is zot", glimlacht Tim Declercq over de Spaanse avonturen van Remco Evenepoel. "Ik kan niet altijd kijken naar de Vuelta door mijn trainingen en koersen, maar ik check altijd heel snel hoe het met Remco is geweest." "Ik was zelf klaar voor de Vuelta na een hoogtestage, maar de andere renners in de ploeg reden ook goed. Het is niet dat iemand zijn selectie niet verdiende", vertelt de thuisblijver. "Ik was er heel graag bij geweest, maar we zijn er hier ook heel erg mee bezig. Het zou schitterend zijn voor Remco, voor de ploeg en voor het Belgische wielrennen." Maar Declercq blijft op zijn hoede. "Eén dag waarop je 2 à 3 procent minder bent en het hangt aan een zijden draadje. Het zal spannend blijven tot het einde."

Yves Lampaert: "Ook de ploeg doet het fantastisch"

"Het is magnifiek", zegt Yves Lampaert met pretoogjes. "Of ik het verwacht had? Ik schrik er niet van dat het gaat lukken. Allé, hij is er nog niet, maar de kans is groot." "Winnen is niet simpel. Iedereen is ginds in goeie doen. De opgave van Primoz Roglic is jammer voor het verhaal, maar toch chapeau." "We trekken ons er ook aan op. We kunnen straks met een Belgische groterondewinnaar zitten. Ik moet nog altijd met twee woorden spreken, hé. En de ploeg rijdt ook fantastisch."

Iljo Keisse: "Hoe hij koerst is indrukwekkend en veelbelovend"