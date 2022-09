AA Gent speelt tegen "het Gent van Noorwegen", Anderlecht bekampt "vakantieoord" Silkeborg

AA Gent en Anderlecht openen vanavond hun groepsfase in de Europa Conference League. AA Gent speelt in Noorwegen bij Molde, Anderlecht ontvangt Silkeborg uit Denemarken. Wat moeten we ons voorstellen van de Noorse competitieleider en de Deense nummer 4? Wij belden met ervaringsdeskundigen Alex Craninx en Ariël Jacobs.

Molde FK, "het Gent van Noorwegen"

De Belgische keeper Alex Craninx, ex-Real Madrid, ligt onder contract bij Molde, waarmee hij in 2019 kampioen werd. Van januari tot juli werd hij uitgeleend aan Seraing, maar nu hoort hij weer bij de kern, zij het niet als eerste doelman.



"Het voetballeven in Noorwegen is anders dan in België. Door de weersomstandigheden loopt onze competitie van april tot november/december. Door het WK is het einde van de competitie nog vroeger."



"Nog 8 wedstrijden en de competitie zit erop. 12 november stoppen we, in januari starten we de voorbereiding op het nieuwe seizoen." Molde staat na 21 speeldagen op kop met 10 punten meer dan de tweede.



"Het leven hier is goed, veilig en chill. Al is het wel koud in vergelijking met Spanje", lacht Craninx, die daar opgroeide en de jeugdelftallen van Real doorliep.

"Solskjaer is hier een legende: hij professionaliseerde de club"

Hoe zit het met het niveau van de Noorse competitie? "In de laatste 10 jaar is het voetbal flink geëvolueerd. Er zijn veel Noorse spelers op het hoogste niveau. Er zijn betere ploegen ook. Zo deed Bodo/Glimt het goed in de Europa League, wij spelen ook elk jaar Europees."



"Het voetbalspel dat we vaak spelen is gebaseerd op aanvallen op de counter, direct en snel, maar toch met kwaliteiten aan de bal. "



"Molde is een van de grootste ploegen in Noorwegen, de infrastructuur is heel professioneel. De filosofie zit in de jeugd, zowel opleiding (denk aan Haaland/City, Aursnes/Benfica en Pedersen/Feyenoord) als jongeren aantrekken en verkopen voor meer geld. We kampen elk jaar om het kampioenschap."



Ole Gunnar Solskjaer is een van de grootste legendes van Molde. Hij was er speler (1994-1996) én coach (2010-2014 en 2015-2019), in beide gevallen lokte Manchester United hem weg. "Hij maakte de club professioneel. Het trainingscomplex, de velden, de coaches, de begeleiding, de eetruimtes, voeding. Alle details uit de Europese topcompetities heeft hij hier geïmplementeerd. "

"We zijn niet bang voor AA Gent, we spelen elk jaar Europees"

In de terugronde vorig seizoen speelde Craninx bij Seraing. "Dus ik kan Molde goed inschatten vergeleken met Belgische clubs. Molde leunt qua infrastructuur en opleiding aan bij de top 5 in België: groot stadion, goede opleiding, professioneel trainingscomplex."



"Een beetje als Anderlecht of Gent. Maar het niveau van de Jupiler Pro League ligt wel hoger, het is er ook plezanter: de fans, de stadions, het niveau van de clubs ligt dichter bij elkaar. "



Wat verwacht hij er sportief van vanavond? "We geloven in onze kansen. We spelen thuis, op kunstgras, we zijn op het einde van ons seizoen, dus we zijn topfit, klaar om te vechten voor het kampioenschap en Gent is nog maar net begonnen, dus misschien nog niet helemaal in vorm."



"We hebben een voordeel. Het wordt een spannende topwedstrijd. Maar we zijn niet bang voor Gent, we spelen elk jaar Europees. Gent is geen Arsenal, he."



Tot slot: voor wie moet Gent opletten vanavond? "We hebben een nieuw jong talent in de spits: David Datro Fofana. De Ivoriaan wordt een grote. We hebben veel jonge spelers, maar voor mij is de beste speler van de ploeg Magnus Eikrem. De middenvelder kent het ritme van een wedstrijd en brengt ervaring."



Ariël Jacobs:" Silkeborg doet denken aan vakantie, niet aan voetbalploeg"

Om een beeld te geven van Silkeborg, de nummer 4 in Denemarken, is Ariël Jacobs goed geplaatst, die was trainer van Anderlecht en de Deense kampioen Kopenhagen.



De 69-jarige ondertussen ex-coach schetst het DNA van Silkeborg. "Het staat in eigen land te boek als een vakantieoord. Het is een idyllisch plekje midden in de natuur, waar heel wat Denen op vakantie gaan en hun zomers doorbrengen."



"Daardoor geniet de voetbalclub ook van heel wat sympathie binnen het land. Als je in Denemarken over Silkeborg spreekt, zullen ze eerder aan vakantie denken dan aan een voetbalploeg." “Het is ook lange tijd een jojo-club geweest. Te goed voor tweede klasse, maar vaak te weinig voor de eerste. Ieder jaar schreven ze een compleet verschillend scenario. Hierdoor raakten ze wat geïsoleerd van de Deense grootmachten zoals een Midtjylland of een Kopenhagen. Ze speelden zo ook in een wat verouderd stadion.” “Maar sinds een paar jaar staat er een spiksplinternieuwe voetbaltempel en vestigde de club zich ook sportief als een standvastige middenmoter. Dat doen ze voorlopig uitstekend, zelfs beter dan verwacht.” “In de komende jaren zullen ze hun DNA ook niet verloochenen en opeens zotte dingen doen. De club probeert lokaal op te leiden en jonge spelers te laten doorgroeien. Want ze beseffen maar al te goed dat ze financieel niet kunnen opboksen tegen de grotere en meer bekende clubs.”

Het JYSK Park in Silkeborg.

"Europa is loon naar werken, hun lat ligt niet hoog"

Jacobs looft de sportieve filosofie van Silkeborg IF. "Eigenaardig genoeg heeft de club - ondanks de sportieve schommelingen en onzekerheden - altijd geprobeerd om mooi voetbal te brengen, ook wanneer het in het klassement in de gevarenzone kwam."



"Soms zelfs wat naïef. Het is dus een ploeg die in alle omstandigheden zal blijven voetballen. Ik ken ook de trainer goed: Kent Nielsen. Het is een ervaren rot die positief voetbal wil brengen, zo stond hij zelf ook op het middenveld in die fameuze nationale ploeg die Europees kampioen werd. Die ervaring wil hij nu overhevelen naar zijn ploeg.”



“Dat ze Europa gehaald hebben, is eigenlijk al de grootste beloning voor hen. Loon naar het werk van de laatste jaren. Ik denk dan ook niet dat ze de lat al te hoog zullen leggen in hun campagne.”

Silkeborg probeert altijd mooi te voetballen, soms zelfs wat naïef. Ariel Jacobs

"Anderlecht, opgelet in begin van partij"

Waarvoor moet Anderlecht opletten vanavond? "Voor het begin van de partij. De Denen weten dat ze niets te verliezen hebben en zullen heel veel energie in hun spel uitstralen."



"Het is een minpunt dat Anderlecht ze meteen treft, nu hebben ze nog heel veel enthousiasme. Ze gaan niet te veel speculeren en vrank en vrij hun kans gaan."



“Ze steunen ook niet echt op 1 vedette, maar zijn collectief sterk. Als ik toch iemand moet kiezen, zou ik toch maar oppassen voor de spits, Nicklas Helenius. Die werd als jonge gast een zeer grote toekomst toegedicht, maar is sindsdien wat zoekende."



"Hij huppelde de laatste jaren van club naar club, maar kon nergens echt overtuigen. Toch is hij nu de aanvalsleider van de ploeg, die er de potten maakt. Maar ik zou er niet echt wakker van liggen.”



Jacobs ziet het wel zitten voor Anderlecht. "Het maakt een mooie kans. Ik zeg niet dat het zonder problemen zal lukken, maar het is echt wel een haalbare kaart. De ploeg zal niet speciaal komen verdedigen of met het mes tussen de tanden in elk duel vliegen. Anderlecht moet de controle grijpen en behouden, dan komen er zeker mogelijkheden.”