3x3 Belgian Lions jagen dit weekend op EK-medaille: "Alles aanwezig om goed te presteren"

"Ja, we willen meestrijden voor de medailles, maar de wedstrijden zijn zo kort en 3x3 is zo onvoorspelbaar", weet de ervaren Celis. "Stel dat je de kwartfinales haalt en daarin verliest van Litouwen: dat is wel de nummer 2 van het WK. Kun je dan spreken van een mislukking? Het zou een teleurstelling zijn, ja. Dat zeker wel."

Daar zou dit weekend wel eens verandering in kunnen komen in Graz, waar de Belgische mannen in een poule zitten met Azerbeidzjan en Nederland. In een mogelijke kwartfinale wachten wellicht Litouwen of Oostenrijk. De loting opent alvast perspectieven, maar Nick Celis blijft wel voorzichtig.

Een medaille halen op een EK of een WK is het doel van onze topsportcontracten. We hopen wel dat het nu eens gaat gebeuren.

"Een medaille halen op een EK of een WK is het doel van onze topsportcontracten. Zeker op een EK is die limiet nog strenger dan op een WK. We hopen wel dat het nu eens gaat gebeuren. Ik denk dat we van iedereen kunnen winnen. Geen medaille halen, zou een ontgoocheling zijn."

"Ik ga dus vooraf geen grote uitspraken doen. Ik weet hoe moeilijk het is. Ik denk dat er 2 à 3 ploegen in aanmerking komen om het EK te winnen en dat er zo'n 6 à 7 landen zijn die in aanmerking komen voor een medaille."

"Alles is aanwezig om goed te presteren in Graz"

"Het was in elk geval een goeie generale repetitie. Ons zelfvertrouwen heeft een boost gekregen, maar anderzijds zorgt het ook wel voor wat meer druk. Het is een kort event en je weet nooit wat er kan gebeuren, maar uiteindelijk is wel alles aanwezig om in Graz goed te presteren." "Azerbeidzjan is geen absolute topploeg en tegen Nederland hebben we met Team Antwerp al vaak gespeeld. Dat is meestal erg fysiek en spannend, maar het is wel een team dat we aankunnen. We komen meestal het best tot ons recht tegen ploegen die op het scherp van de snee spelen."

België speelt in Graz met Caspar Augustijnen, Nick Celis, Bryan De Valck en Thibaut Vervoort, 4 spelers van Team Antwerp. In die samenstelling won het kwartet onlangs in Debrecen voor het eerst een WorldTour-toernooi. Heeft dat voor een klik gezorgd?

In vergelijking met het WK in Antwerpen is er één nieuw gezicht bij de Belgen: de 23-jarige Caspar Augustijnen neemt de plaats in van Maxime Depuydt. De 2,04m grote Augustijnen draait intussen al wel een poosje mee bij Team Antwerp en heeft deze zomer al indruk gemaakt in het 3x3-circuit. Is hij het ontbrekende puzzelstukje?

"Met hem krijgen we meer rebounds en blocks. Met zijn lengte wordt het voor de tegenstanders ook moeilijker om ons onder de ring pijn te doen. We hebben inside veel problemen opgelost met hem. Bovendien is Caspar ook snel genoeg om op een kleinere speler te verdedigen en hij beschikt ook over een vrij goed shot."



Met Augustijnen won Team Antwerp de Challengers van Bordeaux en Pristina én de WorldTour in Debrecen. "Hij zorgt voor een andere dynamiek, ook in aanval. We hebben intussen al veel samengespeeld deze zomer. Dat is allemaal extra ervaring, al die minuten samen op het veld. Dat loopt heel goed en zorgt voor een bepaalde rust."