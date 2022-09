Zverev is hersteld van enkelblessure en vreest Belgen niet: "Van België zou iedereen moeten winnen"

De enkelblessure van Alexander Zverev is verleden tijd. Begin juni scheurde hij in de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal drie ligamenten. Aan Bild bevestigde de tennisser vandaag dat hij weer fit is.

In de groepsfase van de Davis Cup Finals mag Duitsland voor eigen publiek aantreden in Hamburg, de geboortestad van de nummer twee van de wereld. Tegenstanders zijn Frankrijk (14 september), onze Belgen (16 september) en Australië (18 september).



"Ik geef ons een goede kans", zegt Zverev. "Over Australië moeten we het niet hebben, die treffen we gelukkig als laatste. Van België zou iedereen moeten winnen, die had ik graag als eerste tegenstander ontmoet", gaat de 25-jarige olympische kampioen verder. "En tegen Frankrijk hebben we ook een kans."

De top twee plaatst zich voor de knock-outfase in het Spaanse Malaga (22-27 november).