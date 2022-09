Waarom valt Primoz Roglic zo vaak? "Zijn schrikgehalte ligt als ex-schansspringer te laag"

Primoz Roglic solliciteert de laatste twee wielerseizoenen voor de trofee van Pineut van het Peloton. Het lijstje valpartijen van de Sloveen in het rondewerk oogt even indruk- als meelijwekkend.

In Parijs-Nice vorig jaar verloor hij de eindzege door een val, in de Tour moest hij om dezelfde reden opgeven.

Dit jaar kende hij in de Tour hetzelfde lot en deed hij dat "kunstje" in de Vuelta nog eens dunnetjes over. Een mens zou voor minder moedeloos worden.

Aan tafel in Vive le Vélo zochten ze naar een verklaring voor de malchance van Roglic. "Het voorval met de strobaal in de Tour dit jaar, daar kon hij niets aan doen", vertelt Ine Beyen. "Maar zijn val in de Vuelta vorig jaar, als leider in een afdaling, daar nam hij te veel risico."

"Dat is geen toeval. Je hebt altijd wel wat renners die wat vaker dan een ander onderuit gaan."

