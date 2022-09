Van Vleuten gaat voor triple: "Parcours is niet zo moeilijk, dus Vuelta zal het moeilijkst haalbaar zijn"

Vanaf vandaag zullen de rensters van Marina de Cudeyo in Cantabrië naar de hoofdstad van Spanje rijden, goed voor 479,4 kilometer in 5 dagen. Toen het nog een eendagskoers was, won Jolien D'hoore in 2016 en 2017.



Daarna zetten Ellen van Dijk (Trek-Segafredo), Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) 2 keer en Van Vleuten (Movistar) een meerdaagse Vuelta op hun erelijst.



Van Vleuten is opnieuw de topfavoriete. "Ik rijd voor een Spaanse ploeg, dus het is altijd speciaal om in Spanje te koersen", vertelt de 39-jarige Nederlandse. "Ik ben opgewonden voor deze Vuelta."



Ze kijkt uit naar het parcours. "Cantabrië is een mooie regio. Ik heb de afgelopen maanden wat getraind in Cantabrië. De vierde etappe gaat over wegen in de buurt van Valladolid, waar ik in 2010 al eens een wereldbekerkoers heb gereden."



"Ik verwacht die dag een winderige rit, waar we supergeconcentreerd moeten zijn. Het is leuk om ook die ene langere etappe (160 km, red) te hebben."

"Ik denk dat de openingsploegentijdrit en de tweede rit in Colindres heel belangrijk zullen zijn. Met name in de tweede etappe denk ik dat ik het verschil kan maken."