Van bijna-Tourwinnaar tot valspecialist: het parcours van pechmagneet Primoz Roglic

Oorspronkelijk maakte Primoz Roglic het mooie weer als schansspringer. Maar hoewel hij het dus gewoon was om naar beneden te springen, schoot zijn carrière toch als een komeet omhoog toen hij de overstap maakte naar de fiets.

Zijn entree in de WorldTour in 2016 mocht gezien worden, met onder andere een tijdritzege in de Giro. De jaren nadien ontwikkelt de Sloveen zich in het gele Jumbo-shirt verder tot een uitstekend klassementsrenner. In 2018 wordt hij vierde in de Tour en een jaar later is hij zelfs eindwinnaar in de Vuelta.

Bijna bereikt zijn wielercarrière een apotheose in 2020. Primoz Roglic domineert de Tour tot op de voorlaatste dag. Met een comfortabele voorsprong van een minuut op zijn piepjonge landgenoot Tadej Pogacar begint de Jumbo-Visma-kopman aan de klimtijdrit richting La Planche des Belles Filles.

Maar het ondenkbare gebeurt: Tadej Pogacar kent de dag van zijn leven en keert de Tour in een dag helemaal om. Niet Roglic, maar wel het supertalent Pogacar blinkt met de gele trui op het eindpodium in Parijs.