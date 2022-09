RB Leipzig zet trainer Tedesco buiten de deur na debacle tegen Sjachtar Donetsk

De 36-jarige Tedesco kwam in december 2021 aan het roer bij Leipzig als opvolger van Jesse Marsch. Hij leidde het team naar de Duitse beker, de halve finales in de Europa League en een vierde plaats in de Bundesliga.



De matige start van RB Leipzig in de Duitse competitie, met 5 punten uit 5 wedstrijden, en een thuisnederlaag tegen Sjachtar deden de clubleiding echter besluiten om afscheid te nemen van Tedesco.

"De beslissing om Domenico Tedesco te bedanken voor bewezen diensten was niet gemakkelijk", zei clubbaas Oliver Mintzlaff, die benadrukte dat RB Leipzig onder zijn leiding het beste seizoen in zijn jonge geschiedenis had beleefd. De bekerwinst in mei tegen Freiburg na strafschoppen was de eerste prijs voor de club.



