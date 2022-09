Mas lokt Evenepoel uit zijn kot: "Maar ik heb heel goed geantwoord"

"Het wegvallen van Primoz Roglic heeft de wedstrijd niet veel veranderd. Het is nog altijd even moeilijk. Hij is wel heel explosief en kan op korte tijd 10 à 15 seconden wegrijden. Nu is er minder gevaar voor zulke aanvallen, want Mas is niet zo explosief. Dat is het grootste verschil, maar het is zeker niet gemakkelijker."

De klim richting Tentudia was toch lastiger dan vooraf gedacht. "Het was zeker geen gemakkelijke aankomst", gaf Evenepoel toe. "De stijgingspercentages waren toch redelijk hoog. Het was een moeilijke aankomst."

"Vooral de eerste aanval was een heel stevige, want dan waren we met twee weg. Almeida kon ik wel laten rijden, want hij staat al wat verder in het algemene klassement. Mas wou vandaag vooral zien hoe mijn benen reageerden, denk ik. Maar ik heb telkens heel goed geantwoord."

Movistar en Ineos versnelden richting de slotklim, waarna Enric Mas het vandaag een paar keer probeerde. Evenepoel ging telkens goed mee. "Toch was het niet zo eenvoudig om hem te volgen", gaf de rode leider toe in het flashinterview.

Evenepoel: "Betere benen dan in het weekend"

Na het tumult van gisteren verscheen er bij Remco Evenepoel vandaag toch weer een lach op zijn gezicht na de rit. "Het was zeker geen gemakkelijke rit", gaf hij nog eens toe bij onze reporter in Spanje.

"Het ging de hele dag op en af, dus van die profielen op papier geloof ik niets meer. Het was geen gemakkelijke etappe, met een zware klim op het einde. Het ging ook heel rap vandaag, maar het was toch weer een heel goede dag voor ons."

Op de slotklim probeerde Mas het tot twee keer toe. Een klein prikje? "Toch twee serieuze prikken", counterde Evenepoel. "Vooral die eerste, waarna ik toch verrast was dat we ineens met twee weg waren. Ik had mezelf beloofd om niet op kop te komen, maar Mas vertraagde zoveel, dat het ineens wel het geval was. Dat was niet de bedoeling."

"Bij zijn tweede aanval kon ik goed antwoorden en dan wist ik dat het over was, zeker op zo'n aankomst. We reden uiteindelijk toch weer met twee weg, we waren heel gewaagd aan mekaar. Het was de eerste keer klimmen na de Sierra Nevada en mijn benen waren beter dan in het weekend."

Evenepoel en Mas komen goed met mekaar overeen, zo gaf de leider zijn eerste achtervolger meteen een hand na de aankomst. "Mas is een ex-ploegmaat van mij en ik heb geprobeerd om veel van hem te leren. We kennen mekaar best goed en komen goed overeen."

Morgen wacht opnieuw een bergrit. "Morgen krijgen we twee keer een echte loper", weet Evenepoel. "De wind kan belangrijk zijn. Het zal een zware rit worden, met twee keer 14km klimmen aan 5%. Een beetje vergelijkbaar met Sierra Nevada. De beste klimmers mogen normaal niet in de problemen komen. We gaan sowieso proberen om de vlucht te laten rijden. Mijn tactiek: volgen. Maar een eindschot is altijd het proberen waard."