Ligt de weg naar de eindzege nu open voor Remco Evenepoel? "Dat is gemakkelijk om te zeggen"

Wat betekent de opgave van Roglic voor de laatste week van de Vuelta? "Het wordt misschien een andere wedstrijd, maar aan onze tactiek en mentaliteit zal het niets veranderen", is het duidelijke antwoord van raceleider Remco Evenpoel voor de start van de 17e rit.

"We moeten blijven gefocust zijn, de Vuelta is pas gedaan zondagavond in Madrid. Elke dag is een nieuwe dag. De strijd zal misschien wat anders zijn, maar het is jammer voor Jumbo en Primoz dat hij er niet meer bij is."

Ligt de weg naar eindwinst nu open? "Dat is gemakkelijk om te zeggen, maar daar geloof ik niet in", blijft Evenepoel met zijn voeten op de grond. "Er zijn nog vier etappes waarin we heel gefocust moeten zijn. Het is hoofdzaak om geconcentreerd te blijven vechten voor ons doel."