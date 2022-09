Klaas Lodewyck houdt troepen scherp: "Er mag geen decompressie optreden na de opgave van Roglic"

Zowel Klaas Lodewyck als Koen Pelgrim spreken over de opgave van Roglic als zijnde "een heel jammere zaak". "Zo'n exit wens je niemand toe", voegt ploegleider Lodewyck eraan toe.

De finale van de rit van gisteren was heel tumultueus, met naast de valpartij van Roglic ook een lekke band voor Remco Evenepoel. Achteraf waren er wat complottheorieën te horen die spraken over een nep-lekke band of een leegloper die al voor de laatste drie kilometer een feit was. Bij Quick-Step ontkennen ze dat met klem.

"Net na het opdraaien van de eerste bocht hoorden we Remco zeggen dat hij lek stond. Gelukkig wisten we dat de drie kilometer-regel van tel was. Ik had gisterenochtend nog gebeld om daar zeker van te zijn", zegt Lodewyck.

"We hebben meteen gezegd dat hij niet moest panikeren. Het is zeker niet zo dat hij al eerder met een leegloper zat."

Door het verdwijnen van Roglic lijkt Mas de enige overgebleven uitdager voor Evenepoel, maar Lodewyck wil dat zijn troepen scherp blijven.

"We hebben dertig seconden meer speling dan gisteren, maar je weet maar nooit. Het is gevaarlijk om nu victorie te kraaien. We moeten attent blijven en er mag zeker geen decompressie komen nu. De koers is pas zaterdagavond gedaan."