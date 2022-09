De duurste ooit! Barcelona breekt transferrecord voor Engelse MVP Keira Walsh

De mannenploeg zal het niet snel doen, maar de vrouwen van Barcelona hebben het wereldwijde transferrecord gebroken voor de Engelse middenvelder, Keira Walsh.

De Catalanen zouden een recordsom van 460.000 euro neerleggen voor Walsh. Het vorige record stond op naam van Pernille Harder, die voor een slordige 290.000 euro naar Chelsea vertrok.

De 25-jarige wordt beschouwd als een van de beste middenvelders in de wereld. Ze speelde sinds 2014 voor City en heeft dit jaar vooral naam gemaakt als een van de 'Lionesses' die het recente Europees Kampioenschap won. Ze werd in de finale zelfs als MVP aangeduid.



Walsh heeft vier competities en drie bekers gewonnen in Manchester, en heeft er heel wat Champions League-ervaring opgedaan. In 2020/21 maakte ze ook deel uit van het Man City dat Barça in de kwartfinale met 4-2 versloeg.



De Engelse speelt momenteel WK-kwalificatiewedstrijden voor haar land, maar zal na de interlandbreak naar Barcelona vertrekken.