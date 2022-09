Chelsea grijpt in na pijnlijk CL-verlies: Tuchel is niet langer coach

De 49-jarige Tuchel kwam in januari 2021 bij Chelsea Frank Lampard vervangen. Enkele maanden later bezorgde de ex-coach van Dortmund en PSG de club de Champions League in de finale tegen Manchester City.



De Europese Super Cup en de FIFA Club World Cup volgden, Chelsea was even de succesvolste club van Europa en de wereld. Vorig seizoen eindigde hij derde in de Premier League op een straat van kampioen City en runner-up Liverpool en verloor hij de finale van de FA Cup.



Chelsea gaf heel wat geld uit aan zomertransfers: Wesley Fofana (80,40 miljoen), Marc Cucurella (65,30), Raheem Sterling (56,20), Kalidou Koulibaly (38) en andere Pierre-Emericks Aubameyangs (12). Maar die zullen straks dus naar een andere sportieve baas moeten luisteren.



Chelsea is sinds mei in handen van een consortium onder leiding van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly. "Nu de nieuwe eigenaars 100 dagen in functie zijn, geloven zij dat het moment gekomen is om deze verandering door te voeren", klinkt het.