Vanavond begint Ajax aan een nieuw Champions League-avontuur met een thuismatch tegen de Rangers. De topclub uit Amsterdam mikt opnieuw hoog in Europa. En ook voor de aankondiging hebben ze hun best gedaan. Op de tonen van de Belgische zanger Kris De Bruyne - die vorig jaar overleed - boksten ze een emotioneel filmpje in elkaar. "Elk begin start met het geloof in het mooiste einde", luidt het filosofisch.