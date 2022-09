Addy Engels na "enorme dreun": "Primoz Roglic is al van veel tegenslagen teruggekomen, maar nu is het even te veel"

Roglic beleeft een 2022 om snel te vergeten, wat zijn hoofddoelen betreft toch. Nadat hij de Tour al moest verlaten met twee gebroken ruggenwervels na een val in de kasseienrit, eindigde vanochtend ook zijn Vuelta vroegtijdig.

Hoe hard is de klap aangekomen bij Jumbo-Visma? "De beslissing om niet te starten kwam vanochtend van de teamarts in samenspraak met Primoz zelf", geeft ploegleider Addy Engels aan. "Primoz heeft veel te veel pijn om te koersen en het was duidelijk dat hij niet kon starten aan de 17e rit."

"Ik ben nog even snel bij hem geweest, maar het werk gaat ook voort, waarna we afscheid namen. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit een enorme dreun is. Kijk: Primoz is al van veel tegenslagen teruggekomen en hij is een enorme vechter. Zo heeft hij al een paar keer de Vuelta gewonnen na een opgave in de Tour."

"Maar vandaag is het even te veel. Toch zal hij opnieuw terugvechten als hij hersteld is. Uiteraard is zijn wereld ingestort."