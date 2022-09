Vuelta voor vrouwen: vroeg zwaartepunt, kans(en) voor Kopecky, triple voor Van Vleuten, live op Sporza

De Ronde van Spanje voor vrouwen of de “Challenge by La Vuelta” start in Marina de Cudeyo, in de provincie Cantabrië, en eindigt vijf dagen later in de hoofdstad Madrid.

“Het is opvallend dat het voor de eerste keer een vijfdaagse is”, zegt commentator Ruben Van Gucht. “Wat mij het meest opvalt, is dat het zwaartepunt van die Vuelta helemaal in het begin ligt, bij de eerste twee etappes.”

De eerste etappe is een ploegentijdrit van 20 kilometer. “In de geschiedenis van de Vuelta stond er steeds een ploegentijdrit op het programma”, vertelt cocommentator Ine Beyen.

“Het is een van de weinige kansen om er effectief een te rijden. Er zijn er geen 5 per

jaar, dus dat is een goede zaak.”

“Op dit moment in het huidige vrouwenwielrennen is het misschien een goede zaak om het minst sterke punt van de ongenaakbare Annemiek van Vleuten, namelijk haar ploeg, proberen uit te buiten. Dat zorgt misschien voor meer spanning in de volledige wedstrijd”, schetst Van Gucht.

"Er zijn andere ploegen zoals SD Worx, Trek-Segafredo en BikeExchange die er normaal gezien hun voordeel uit kunnen halen."

“Misschien is het de kans om Van Vleuten een klein beetje zenuwachtig te maken”, vult Beyen aan. “Ik kijk er op zich wel naar uit en het is veel leuker om naar te kijken dan bijvoorbeeld een individuele tijdrit.”