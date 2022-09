Vraagtekens over lekke band Evenepoel van tafel geveegd: "Organisatie erkende het incident"

Het was een etappe die nog lang zal blijven nazinderen in de Vuelta. Naast de valpartij van Primoz Roglic in de laatste rechte lijn, ging ook de timing van de pech van Remco Evenepoel veelvuldig over de lippen. Evenepoel stak namelijk nét binnen de grens van de 3 kilometer zijn hand in de lucht en ontliep zo een verdere tijdstraf. De geruchtenmolen trok zich op gang. Zo werd er geopperd dat de timing van zijn lekke band opvallend was. Christophe Vandegoor, onze reporter ter plaatse, veegde de vele vraagtekens in Vueltaland alvast van tafel in Vive le Vélo.

De organisatie classificeerde het als een "erkend incident". Einde discussie! Christophe Vandegoor

“Ik hoorde hier een ex-renner en een supporter insinuaties maken over het incident, maar we kunnen die verdachtmakingen meteen de kop indrukken", gaat Vandegoor in op het voorval vandaag. "De UCI labelde de lekke band van Evenepoel zonet als een “erkend incident".”



“Bij een val, een lekke band of een mechanisch defect moet de renner zijn hand in de lucht steken. Dat deed Evenepoel ook." "En bovendien wordt zo’n incident eerst door een commissaris gecontroleerd voor het erkend wordt. Meestal is dat het jurylid op de motor, die is het meest mobiel. Ook dat werd gedaan. Zo staat het ook neergeschreven in het verslag. Een erkend incident, dus. Einde discussie.”

"Faken? Natuurlijk niet"

Ook het panel aan tafel bij Karl Vannieuwkerke twijfelde niet aan de oprechtheid van Evenepoel. “Hoe stom zou het zijn wanneer Evenepoel dit met opzet zou doen", vertelt ook Eddy Planckaert. "Hij zat de volledig rit alert vooraan in het peloton. Waarom zou hij zich op 3 kilometer van het einde plots bewust laten uitzakken? Roglic zou op dit parcours nooit ver weg kunnen rijden van Remco."



De reden van zijn mindere positionering lag dan ook voor de hand. “Evenepoel weet ook dat hij in het wiel van zijn concurrent moet zitten, zeker in zo'n finale. Hij zat gewoon niet in de buurt omdat hij effectief een lekke band had. Gaat hij dat faken? Natuurlijk niet. Het was zeker een leegloper.”

Dat reglement is in het leven geroepen om zoiets toe te laten Yvan Vanmol