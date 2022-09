Valerio Piva: "Evenepoel is de beste, maar dat was Rodriguez in 2012 ook en die won de Vuelta ook niet"

Intermarché is nog met z'n vieren in de Vuelta na de opgaves van Jan Hirt, Gerben Thijssen, Boy van Poppel en Domenico Pozzovivo. Toch ziet ploegleider Valerio Piva nog wat kansen om voor een tweede etappezege te gaan.

"Corona heeft wat van onze mannen naar huis gestuurd, dat is heel jammer", geeft Piva toe."Maar de vier renners die hier nog zijn, zijn heel goed. Met Meintjes hebben we al een rit gewonnen en ook de top 10 kan nog. Dat was in het begin ook het doel in deze Vuelta."

"We hebben ook nog Jan Bakelants die iets wil laten zien", weet Piva. "We bekijken het dag per dag. Vandaag hebben we geen sprinter, dus kunnen we het iets rustiger aan doen. Toch zal het op het einde nog lastig zijn met dat klimmetje."

Piva heeft heel veel ervaring op het hoogste niveau. Wat verwacht hij van de eindstrijd tussen Evenepoel, Roglic en Mas? "Evenepoel is heel sterk, dat liet hij al zien. Ik vind hem de beste, maar hij moet opletten."

"Ik heb met Joaquim Rodriguez ook nog de Vuelta van 2012 verloren in een rit waar niemand dat van verwacht had. Alberto Contador nam toen over na een coup in de bekende Fuente Dé-rit. Rodriguez was toen ook de sterkste in koers, maar won ook de Vuelta niet."

"Alle ritten zijn dus nog heel belangrijk", vat Piva samen. "Evenepoel moet blijven opletten. Hij heeft veel kans, maar moet rustig blijven."