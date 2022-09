Transfer deadline day: Verstraete naar KVM, deals voor KVK, Essevee en Standard

clock 23:17 Nog een Deense flankaanvaller op huur naar Standard. . 23 uur 17. Nog een Deense flankaanvaller op huur naar Standard.

clock 23:11 De koop- en huurhonger van Essevee is nu wel gestild. 23 uur 11. De koop- en huurhonger van Essevee is nu wel gestild.

clock 23:00 23 uur . KVK is nog zeer bedrijvig geweest. Met Oleksiy Sych trekt KV Kortrijk een Oekraïense jeugdinternational aan. De 21-jarige rechtsachter komt over van Rukh Lviv in eigen land en speelde 20 wedstrijden op het hoogste Oekraïense niveau. Hij kwam ook al 13 keer uit voor Oekraïne Onder 21. . KVK is nog zeer bedrijvig geweest. Met Oleksiy Sych trekt KV Kortrijk een Oekraïense jeugdinternational aan. De 21-jarige rechtsachter komt over van Rukh Lviv in eigen land en speelde 20 wedstrijden op het hoogste Oekraïense niveau. Hij kwam ook al 13 keer uit voor Oekraïne Onder 21.

clock 22:12 Deinze verlost Steve De Ridder, op een zijspoor bij STVV. . 22 uur 12. Deinze verlost Steve De Ridder, op een zijspoor bij STVV.

clock 22:03 Kevor Palumets (19) is de nieuwste aanwinst bij Zulte Waregem. De Est komt over van Paide Linnameeskond en plaatste vandaag zijn krabbel onder een driejarig contract (+1 jaar optie) in de Elindus Arena. 22 uur 03. Kevor Palumets (19) is de nieuwste aanwinst bij Zulte Waregem. De Est komt over van Paide Linnameeskond en plaatste vandaag zijn krabbel onder een driejarig contract (+1 jaar optie) in de Elindus Arena.

clock 21:05 21 uur 05. Verstraete naar KV Mechelen. Antwerp slankt zijn kern af op de laatste transferdag en neemt (tijdelijk) afscheid van Birger Verstraete. De middenvelder wordt een jaartje uitgeleend aan KV Mechelen. Verstraete werd in 2020 door Antwerp gehuurd van Keulen, voor hij definitief de overstap maakte. Hij ligt nog twee jaar vast bij Antwerp, maar hij paste niet in de plannen van Van Bommel. Eerder speelde hij in België voor AA Gent, Kortrijk, Moeskroen en Club Brugge. . Verstraete naar KV Mechelen Antwerp slankt zijn kern af op de laatste transferdag en neemt (tijdelijk) afscheid van Birger Verstraete. De middenvelder wordt een jaartje uitgeleend aan KV Mechelen.

Verstraete werd in 2020 door Antwerp gehuurd van Keulen, voor hij definitief de overstap maakte. Hij ligt nog twee jaar vast bij Antwerp, maar hij paste niet in de plannen van Van Bommel.

Eerder speelde hij in België voor AA Gent, Kortrijk, Moeskroen en Club Brugge.

clock 21:01 21 uur 01. Een aanvaller voor Essevee. Ook aan de Gaverbeek was er nog wat actie. De Senegalese centrumspits Alioune Ndour tekende voor 4 seizoenen bij Zulte Waregem. Ndour is 24 jaar en komt over van FK Haugesund in Noorwegen. Daar was hij goed voor 9 doelpunten en 6assists in 18 wedstrijden. . Een aanvaller voor Essevee Ook aan de Gaverbeek was er nog wat actie. De Senegalese centrumspits Alioune Ndour tekende voor 4 seizoenen bij Zulte Waregem.

Ndour is 24 jaar en komt over van FK Haugesund in Noorwegen. Daar was hij goed voor 9 doelpunten en 6assists in 18 wedstrijden.

clock 20:20 Ook bij KV Kortrijk is er nog een nieuwkomer: middenvelder Stjepan Loncar wordt gehuurd van Ferencvaros - bekerwinnaar en kampioen in Hongarije - tot het einde van het seizoen met optie. 20 uur 20. Ook bij KV Kortrijk is er nog een nieuwkomer: middenvelder Stjepan Loncar wordt gehuurd van Ferencvaros - bekerwinnaar en kampioen in Hongarije - tot het einde van het seizoen met optie.

clock 19:58 Niet alleen Chadli ook Lucas Mineiro zakt nog af naar Westerlo. 19 uur 58. Niet alleen Chadli ook Lucas Mineiro zakt nog af naar Westerlo

clock 18:55 18 uur 55. Standard haalt Amerikaanse verdediger uit Engeland. Standard versterkt op de laatste dag van de transfermarkt zijn defensie nog met Marlon Fossey. Dat is een Amerikaanse rechtsbak van 23 jaar. Fossey werd geboren in Los Angeles, maar trok al op zijn 11e naar Fulham om er zijn voetbaldroom waar te maken. Hij doorliep daar de jeugd en werd vorig jaar uitgeleend aan de Bolton Wanderers. Nu tekent hij een contract voor drie jaar in Luik. . Standard haalt Amerikaanse verdediger uit Engeland Standard versterkt op de laatste dag van de transfermarkt zijn defensie nog met Marlon Fossey. Dat is een Amerikaanse rechtsbak van 23 jaar.

Fossey werd geboren in Los Angeles, maar trok al op zijn 11e naar Fulham om er zijn voetbaldroom waar te maken. Hij doorliep daar de jeugd en werd vorig jaar uitgeleend aan de Bolton Wanderers.

Nu tekent hij een contract voor drie jaar in Luik.

clock 18:10 18 uur 10. Jupiler Pro League Officieel: Westerlo hengelt Nacer Chadli binnen op uitleenbasis

clock 17:09 17 uur 09. Nacer Chadli zet voet op Belgische bodem. Nacer Chadli is intussen geland op Belgisch grondgebied. Hij legt de komende uren zijn medische testen af. "Ik wil zondag al debuteren tegen Anderlecht", verklapte hij aan de kranten op de luchthaven. . Nacer Chadli zet voet op Belgische bodem Nacer Chadli is intussen geland op Belgisch grondgebied. Hij legt de komende uren zijn medische testen af. "Ik wil zondag al debuteren tegen Anderlecht", verklapte hij aan de kranten op de luchthaven.

clock 16:21 Een nieuwtje uit de Challenger Pro League. Beerschot heeft een nieuwe spits. Thorisson is de huidige topschutter uit de IJslandse competitie. 16 uur 21. Een nieuwtje uit de Challenger Pro League. Beerschot heeft een nieuwe spits. Thorisson is de huidige topschutter uit de IJslandse competitie.

clock 13:12 13 uur 12. Racing Genk versterkt zich met Amerikaans jeugdinternational. Racing Genk heeft Evan Rotundo, een 18-jarige aanvallende middenvelder, aangetrokken. Hij komt over van de U19 van het Duitse Schalke 04. De Amerikaanse jeugdinternational ondertekent in Genk een contract voor drie seizoenen en zal aansluiten bij de kern van Jong Genk. . Racing Genk versterkt zich met Amerikaans jeugdinternational Racing Genk heeft Evan Rotundo, een 18-jarige aanvallende middenvelder, aangetrokken. Hij komt over van de U19 van het Duitse Schalke 04. De Amerikaanse jeugdinternational ondertekent in Genk een contract voor drie seizoenen en zal aansluiten bij de kern van Jong Genk.