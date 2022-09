Thierry Neuville zakt weg naar vierde plaats in de Acropolis Rally

clock 18:00

18 uur . Neuville sluit vrijdag af op plaats 4. Thierry Neuville heeft zijn leidersplaats niet kunnen vasthouden op de tweede dag van de rally in Griekenland. Niet alleen onze landgenoot moest tijd prijsgeven, ook Sordo en Tänak verloren kostbare seconden in hun Hyundai. WK-leider Rovanperä (Fin/Toyota) heeft moeite met het Griekse landschap. Hij parkeert zijn wagen slechts op plek 9, op ruim een minuut van de leider. Die leider luistert naar de naam Sébastien Loeb. De Fransman houdt land- en ploeggenoot Loubet (Ford) slechts 1,7 seconden achter zich, maar is in de wolken met zijn "perfecte racedag". .