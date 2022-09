Thierry Neuville wint de eerste veldslag in de Acropolis Rally

clock 20:08

20 uur 08. Neuville wint opener, Hyundai's maken indruk. Hyundai heeft de volledige top 4 bezet van de eerste chronorit van de Acropolis Rally. Helemaal bovenaan de piramide vinden we Thierry Neuville, die een fractie sneller was dan teamgenoot Teemu Suninen. WK-leider Kalle Rovanperä vinden we pas op de 7e plaats, al krijgen we met nog 15 ritten op het programma nog heel wat lekkers voor de boeg. .