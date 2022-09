Thierry Neuville grijpt de macht in Griekenland na ochtendsessie

clock 12:40 12 uur 40. Ik ben verrast, want ik worstelde wat met de balans van mijn wagen. Ik werkte een goede derde rit af, dat geeft wat meer comfort. Hopelijk kunnen we dat deze namiddag nog eens overdoen. . Thierry Neuville. Ik ben verrast, want ik worstelde wat met de balans van mijn wagen. Ik werkte een goede derde rit af, dat geeft wat meer comfort. Hopelijk kunnen we dat deze namiddag nog eens overdoen. Thierry Neuville

clock 12:38 12 uur 38. Neuville grijpt de macht in ochtendsessie. Na een loodzware lus van drie klassementsritten zaterdagochtend in de Rally van Griekenland heeft Thierry Neuville de leiding overgenomen van de Fransman Sébastien Loeb, die na een elektronisch probleem moest opgeven. Op weg naar de finish van de openingsrit liet Loeb zijn wagen uitbollen. De Griekse goden waren Loeb niet gunstig gezind, want verderop moest hij zijn wagen aan de kant zetten ten gevolgde van een elektrisch probleem. Opgave Loeb, geen vierde zege in de Acropolis en geen 81e zege in totaal. Zijn titelconcurrent Tänak schoof op naar de tweede plaats op 18"6 van Neuville, die net als zijn teamgenoot Tänak een foutloze rit reed, de snelste tijd neerzette en de leiding overnam van de onfortuinlijke Loeb. Ook in de derde rit van zaterdag reed Neuville de snelste tijd. Hij was daarbij 13.7 sneller dan Tänak, die naar de derde plaats zakte en Lappi voor moest laten gaan.

clock 18:00 18 uur . Neuville sluit vrijdag af op plaats 4. Thierry Neuville heeft zijn leidersplaats niet kunnen vasthouden op de tweede dag van de rally in Griekenland. Niet alleen onze landgenoot moest tijd prijsgeven, ook Sordo en Tänak verloren kostbare seconden in hun Hyundai. WK-leider Rovanperä (Fin/Toyota) heeft moeite met het Griekse landschap. Hij parkeert zijn wagen slechts op plek 9, op ruim een minuut van de leider. Die leider luistert naar de naam Sébastien Loeb. De Fransman houdt land- en ploeggenoot Loubet (Ford) slechts 1,7 seconden achter zich, maar is in de wolken met zijn "perfecte racedag".

WK-leider Rovanperä (Fin/Toyota) heeft moeite met het Griekse landschap. Hij parkeert zijn wagen slechts op plek 9, op ruim een minuut van de leider. Die leider luistert naar de naam Sébastien Loeb. De Fransman houdt land- en ploeggenoot Loubet (Ford) slechts 1,7 seconden achter zich, maar is in de wolken met zijn "perfecte racedag".

clock 20:08 20 uur 08. Neuville wint opener, Hyundai's maken indruk. Hyundai heeft de volledige top 4 bezet van de eerste chronorit van de Acropolis Rally. Helemaal bovenaan de piramide vinden we Thierry Neuville, die een fractie sneller was dan teamgenoot Teemu Suninen. WK-leider Kalle Rovanperä vinden we pas op de 7e plaats, al krijgen we met nog 15 ritten op het programma nog heel wat lekkers voor de boeg.



WK-leider Kalle Rovanperä vinden we pas op de 7e plaats, al krijgen we met nog 15 ritten op het programma nog heel wat lekkers voor de boeg.