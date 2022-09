Papa Evenepoel: "Na zijn val is hij helemaal veranderd, hij relativeert meer"

Wie is Remco Evenepoel, opende onze man in Spanje het gesprek? “Remco Evenepoel is onze zoon, op wie we altijd trots geweest zijn”, vertelt Agna Van Eeckhout. “Hij is een leuke, actieve kerel. Maar na zijn val, die heel veel impact heeft gehad op hem, is hij helemaal veranderd.”

"Dit is misschien heel raar wat ik nu ga uitspreken, maar voor zijn toekomst is het de andere kant van de medaille die hij gezien heeft. Het is een hulp in wat hij momenteel meemaakt."

15 augustus 2020 was een gitzwarte dag voor de familie Evenepoel. De topfavoriet voor de Ronde van Lombardije kwam ten val in een afdaling, toen hij een muurtje raakte en het ravijn indook. Gelukkig kwam de 22-jarige Quick-Stepper er met een breuk in zijn bekken vanaf.

“15 augustus is onze geluksdag geweest”, vertelt papa Patrick. “Hij heeft het overleefd, hij is nog in ons midden. Terwijl andere mensen hun kind verloren hebben. Dat relativeren wij vooral, maar ook hij. Dat maakt dat hij ook zo veranderd is.”

"Hij gaat ook niet meer opvliegend reageren", vult mama Evenepoel aan. "Hij kan het veel rustiger bekijken en gaat ons veel rustiger maken. Af en toe leer je uit je kinderen, moet ik toegeven."