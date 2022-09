LIVE: Transfer deadline day België: wat met Chadli en Sebaoui?

Al te veel transfers hoeven er op de slotdag echter niet meer verwacht te worden. De meeste clubs hebben hun huiswerk af en bovendien hebben de topclubs hun Europese lijsten vorige week vrijdag moeten indienen.



In Westerlo zou er sprake zijn van een eventuele komst van Nacer Chadli, maar het valt nog af te wachten of de Rode Duivel dinsdag effectief in de Stille Kempen zal neerstrijken. Zijn contract bij Basaksehir in Turkije loopt tot juni 2023.





Een tweede hangijzer is de strijd om Beerschot-talent Ilias Sebaoui. Die was op weg naar KV Mechelen, maar AA Gent mengt zich in de debatten.