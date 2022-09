LIVE: Transfer deadline day België: Eupen shopt bij PSG, Sebaoui blijft vraagteken

clock 18:36 18 uur 36.

Jupiler Pro League Officieel: Westerlo hengelt Nacer Chadli binnen op uitleenbasis

Nacer Chadli zet voet op Belgische bodem. Nacer Chadli is intussen geland op Belgisch grondgebied. Hij legt de komende uren zijn medische testen af. "Ik wil zondag al debuteren tegen Anderlecht", verklapte hij aan de kranten op de luchthaven.

Een nieuwtje uit de Challenger Pro League. Beerschot heeft een nieuwe spits. Thorisson is de huidige topschutter uit de IJslandse competitie.

Racing Genk versterkt zich met Amerikaans jeugdinternational. Racing Genk heeft Evan Rotundo, een 18-jarige aanvallende middenvelder, aangetrokken. Hij komt over van de U19 van het Duitse Schalke 04. De Amerikaanse jeugdinternational ondertekent in Genk een contract voor drie seizoenen en zal aansluiten bij de kern van Jong Genk.

Damjan Pavlovic van Standard naar Kroatië. Er gebeuren ook nog wel uitgaande transfers vandaag. Zo laat Standard Damjan Pavlovic (21) naar Kroatië gaan. Het jeugdproduct van Standard, met de Belgisch-Servische nationaliteit, mocht dit seizoen enkel op de eerste speeldag kort invallen. De verdediger/verdedigende middenvelder speelde in totaal 35 duels in het shirt van Standard. Details over de deal zijn er niet.

Eupen neemt Teddy Alloh en Djeidi Gassama over van PSG. Eupen bevindt zich in een benarde positie onderaan het klassement en heeft met 2 jongelingen van PSG zijn kern versterkt. De 20-jarige Fransman Teddy Alloh is een bekend gezicht bij Eupen, de polyvalente middenvelder/verdediger, die het liefst op links wordt uitgespeeld, speelde er vanaf januari op huurbasis. Hij kwam 14 keer in actie. Hij tekende een contract voor 3 jaar. De 18-jarige Djeidi Gassama is en Frans-Mauritaanse aanvaller. Eupen noemt hem "een van de grootste talenten van Europa". Het jeugdproduct van PSG maakte 5 goals in de UEFA Youth League en mocht al even proeven van de eerste ploeg met een korte invalbeurt in mei. Gassama wordt gehuurd.



De 20-jarige Fransman Teddy Alloh is een bekend gezicht bij Eupen, de polyvalente middenvelder/verdediger, die het liefst op links wordt uitgespeeld, speelde er vanaf januari op huurbasis. Hij kwam 14 keer in actie. Hij tekende een contract voor 3 jaar.



De 18-jarige Djeidi Gassama is en Frans-Mauritaanse aanvaller. Eupen noemt hem "een van de grootste talenten van Europa". Het jeugdproduct van PSG maakte 5 goals in de UEFA Youth League en mocht al even proeven van de eerste ploeg met een korte invalbeurt in mei. Gassama wordt gehuurd.

Vormer. Ruud Vormer is geen eerste keuze meer bij Club Brugge, dat de Nederlander ook niet op de Europese lijst zette. Vinden de twee partijen nog een oplossing? Bijvoorbeeld in het verbreken van zijn contract, waardoor hij toch nog elders zou terecht kunnen?

Ook Chadli naar JPL? Krijgen we nog een Rode Duivel die terugkeert naar België na Alderweireld, Vertonghen en Boyata? Nacer Chadli (33) gaat zijn laatste contractjaar in bij Basaksehir, maar is daar verre van eerste keus. Westerlo en Charleroi tonen interesse in de 66-voudige international.



Westerlo en Charleroi tonen interesse in de 66-voudige international.

Situatie elders? Ook in onder meer Bulgarije, Noord-Macedonië en Slovakije - niet meteen toonaangevende voetballanden - gaat de transfermarkt dinsdagavond op slot. De Russische markt blijft nog 2 dagen langer open, net als in Tsjechië en Turkije. In Griekenland en Servië wordt er medio september een punt gezet achter de transferactiviteiten.



De Russische markt blijft nog 2 dagen langer open, net als in Tsjechië en Turkije. In Griekenland en Servië wordt er medio september een punt gezet achter de transferactiviteiten.

Jupiler Pro League Een bocht van 180 graden: waarom sluit de transfermarkt in België pas op 6 september?

Eerste keer latere datum. De Pro League besliste voor het eerst om de mercato langer open te houden. Om 2 redenen: de antiwitwaswet waaraan het Belgisch voetbal sinds vorig zomer is onderworpen (waardoor er meer tijd nodig is om deals te verifiëren) en het concurrentiële voordeel.