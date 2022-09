Kijk om 22 uur naar Vive le Vélo met Eddy Planckaert, Fons De Wolf en Quick Step-dokter Yvan Vanmol

Eddy Planckaert kennen we als een gewaardeerd analist. Hij reed 4 keer de Vuelta, won 5 ritten in 1982, 2 in 1985, 2 in 1986 en 1 in 1989. Enkel dat laatste jaar reed hij uit.



Fons De Wolf kennen we vooral als de winnaar van Milaan-Sanremo in 1981, een jaar nadat hij de Ronde van Lombardije had gewonnen. De Wolf reed 2 keer de Vuelta. In 1979 eindigde hij negende in de eindstand en pakte hij 5 ritzeges en de puntentrui, in 1985 won hij ook een etappe.



Dokter Vanmol behoeft niet echt een uitleg: hij werkt al 30 jaar samen met Patrick Lefevere. Hij kent als geen ander het lichaam van Remco Evenepoel.