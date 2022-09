"Ze doen niet eens meer alsof": Mbappé en PSG neergesabeld voor laconieke reactie op milieuvraag

De zorgen van de ene, zijn duidelijk niet altijd die van een ander. Kylian Mbappé en PSG-trainer Christophe Galtier liggen onder vuur na hun laconieke reactie op een kritische vraag van een journalist. Die vroeg zich af of de Franse topclub bereid was om met de TGV te reizen, nadat Mbappé en co een verplaatsing van amper 400 kilometer met het vliegtuig hadden gemaakt.