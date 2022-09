Thomas Detry verovert PGA-tourkaart voor volgend seizoen

Thomas Detry speelde dankzij uitnodigingen dit jaar al 4 toernooien op de PGA Tour. Telkens eindigde hij in de top 25 en daardoor mocht hij meedoen aan de Korn Ferry Tour Finals, de 3 slottoernooien van de Tour net onder de PGA Tour.

Voor de top 25 na die toernooien lag een ticket voor de PGA Tour van volgend seizoen klaar. Dankzij zijn vierde plaats in de Albertsons Boise Open pakte Detry genoeg punten om als 17e zijn ticket veilig te stellen.

Het is afwachten of Detry, die net als Thomas Pieters golf speelde voor de Universiteit van Illinois, meteen alles op de PGA Tour zet of de combinatie zal maken met de Europese DP World Tour.