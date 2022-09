Thomas Detry schittert in tweede ronde van PGA Championship, andere Belgen zakken weg in de stand

De Wentworth golfclub in het Britse Virginia Water is de komende dagen het toneel van het BMW PGA Championship, niet te verwarren met de Major die dezelfde naam draagt. Door het overlijden van de Britse koningin vindt het toernooi in verkorte versie plaats. Volg hier het reilen en zeilen van Detry, Pieters, Colsaerts en co.