Thomas Detry eindigt knap 5e op BMW PGA Championship

20 uur 15. Detry wordt 5e, Pieters 23e. Thomas Detry heeft met een slotronde van 69 slagen een vijfde plaats behaald op het BMW PGA Championship. Detry bleef het hele weekend op een hoog niveau spelen en eindigt met een score van 14 onder par. Thomas Pieters maakte met een uitstekende derde ronde van 66 slagen nog heel wat plaatsen goed. Met een eindscore van 10 onder par eindigt hij op een gedeelde 23e plaats. De eindzege is voor de Ier Shane Lowry, die met een slotronde van 65 slagen de zege wegkaapte voor de neus van toppers Rory McIlroy en Jon Rahm. Die laatste sloot af met een ronde van 10 onder par. .

11 uur 04. Detry start goed, Pieters ook, Colsaerts niet. Met een openingsronde van 68 slagen, goed voor een gedeelde dertiende plaats, heeft Thomas Detry een goede beurt gemaakt op het PGA Championship. Detry, die vorige week op de Amerikaanse Korn Ferry Tour zijn kaart voor het komende Amerikaanse PGA Tourseizoen verdiende, moest op zijn eerste negen holes twee bogeys incasseren waartussen er een birdie viel. Met een sterke tweede parcourshelft waarop hij vijf birdies lukte, leverde hij een scorekaart af van vier onder par. Thomas Pieters had voor zijn eerste achttien holes een slag meer nodig dan Detry. Met vijf birdies en twee bogeys sloot de Antwerpenaar zijn eerste ronde af op een gedeelde 28e plaats. Nicolas Colsaerts opende, na drie birdies en twee bogeys, met een ronde van 71 slagen en een gedeelde 74e plaats. .

23 uur . Toernooi gaat (ingekort) verder. Het PGA Championship zal dan toch verder gaan. Naar aanleiding van het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II werd donderdagavond beslist om het toernooi stil te leggen. Er werd vrijdag niet gegolfd, maar zaterdag zal de draad weer opgepikt worden. Weliswaar in verkorte versie, want de golfers zullen slechts 54 in plaats van 72 holes spelen. .