Rustdag in de Vuelta: volg om 15u live de persconferentie met Remco Evenepoel

12 uur 18. Etappe van morgen. Net als na vorige rustdag krijgen de klassementsmannen ook nu een dagje om er weer in te komen. De etappe naar Tomares, nabij Sevilla, is op papier een vrij eenvoudige. In de 191 kilometer die het peloton moet afleggen zit geen enkele gecategoriseerde klim. Een voorlaatste kans voor de sprinters dus? Ja, maar in de finale zitten wel nog een paar kleine hindernissen. Op 8 kilometer van de streep ligt er nog een klimmetje van anderhalve kilometer aan 6,1%, en ook nadien is het nog zenuwachtig. De laatste kilometers bevatten nog enkele scherpe bochten en de aankomststrook is licht hellend. Voor Evenepoel en co is het zaak van uit de problemen te blijven. .