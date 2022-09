LIVE EK 3x3: De Belgian Lions openen hun toernooi tegen Azerbeidzjan

clock 17:05

17 uur 05. Vervoort neemt Lions bij de hand: 14-13. Met nog een minuut op de klok keken de 3x3 Belgian Lions tegen een achterstand van 4 punten aan. Die scheve situatie wisten de Belgen alsnog recht te zetten. Celis versierde een vrijworp, Vervoort maakte er 13-13 van met een broodnodige tweepunter. In de slotseconden van de partij stormde Vervoort naar de ring, Azerbeidzjan kon niet volgen en had een fout nodig op hem af te stoppen. Onze landgenoot miste die niet en trok zijn ploeg zo over de streep. .