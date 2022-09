Dit weekend iets gemist van de Jupiler Pro League? Geen zorgen. Presentator Aster Nzeyimana bespreekt vanavond in Extra Time alles wat er gebeurd is op de Belgische velden met gasten Hernan Losada, Peter Vandenbempt en Gert Verheyen. Volg de aflevering vanaf 21.15 uur op Canvas of hier met een livestream.