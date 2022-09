Jongeren van Club Brugge verliezen hun tweede match tegen Porto

De Brugse jongeren zijn er niet in geslaagd om ook hun tweede wedstrijd te winnen. Meireles bracht Porto snel op voorsprong, maar halfweg de eerste helft nam De Roeve de gelijkmaker voor zijn rekening. Enkele minuten later keek Club weer tegen een achterstand aan: 2-1, een penalty van Fernandes. Dat was ook de eindstand.

15 uur . 2-1-nederlaag bij Porto. De Brugse jongeren zijn er niet in geslaagd om ook hun tweede wedstrijd te winnen. Meireles bracht Porto snel op voorsprong, maar halfweg de eerste helft nam De Roeve de gelijkmaker voor zijn rekening. Enkele minuten later keek Club weer tegen een achterstand aan: 2-1, een penalty van Fernandes. Dat was ook de eindstand. .

17 uur 55. Club Brugge - Leverkusen: 4-1! Goed begonnen is half gewonnen. De jonkies van Club Brugge zijn in stijl aan hun Youth League-campagne begonnen. Nog voor de rust stond de ploeg van Nicky Hayen al 3-1 voor in het Schierveldestadion van Roeselare. Blauw-zwart verslikte zich na 19 minuten, maar toonde zich nadien dominant. Doelpuntenmakers Jorne Spileers, Chemsdine Talbi en Romeo Vermant - jawel, de zoon van Club-legende Sven Vermant - veegden de score al snel uit. Keano Vanrafelghem zette de kers op de taart in de tweede helft. Een hoopvol en overtuigend begin. Kunnen Hoefkens en co dit kunstje vanavond ook klaren? .