Joe Kovacs imponeert in Diamond League van Zürich met buffelstoot

Het zwaartepunt ligt tijdens deze tweedaagse op donderdag, maar Joe Kovacs liet zijn spierballen woensdagavond al rollen.

De Amerikaan, tweevoudig vicekampioen op de Spelen, realiseerde de op 2 na beste worp in het kogelstoten.

Zijn krachttoer van 23,23m was een stuk sterker dan die van landgenoot Ryan Crouser (22,74m).

Het wereldrecord staat op naam van Crouser. In Eugene vorig jaar zette hij 23,37m op het scorebord, op de Spelen in Tokio was het goud in de pocket met 23,30m.

In het hoogspringen was olympisch kampioen Gianmarco Tamberi de primus. Tussen de regenvlagen en bliksemschichten door ging hij over 2,34m.