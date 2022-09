Geen WK voor Paul Pogba? Fransman kiest nu toch voor operatie aan zijn knie

Paul Pogba (29) keerde deze zomer terug naar het oude nest, maar in Turijn heeft hij zijn vleugels nog niet kunnen uitslaan.

Pogba kwam transfervrij over van Manchester United, maar liep vrijwel meteen in juli een zware knieblessure op.

De Fransman stond voor een dilemma: kiezen voor een revalidatieperiode zonder operatie en zo zijn WK niet hypothekeren of toch meteen voor een ingreep opteren met een lange herstelperiode en dus meer dan waarschijnlijk geen WK.

De eerste piste genoot zijn voorkeur, maar Juventus bevestigt nu dat Pogba toch onder het mes gaat. Hij had nog maar net de trainingen hervat.

"Als we realistisch zijn, dan keert hij pas in januari terug", stelt Juve-coach Massimiliano Allegri over de meniscuspatiënt.

Een van de Franse vedetten dreigt het WK dus te missen. "Dat is niet mijn probleem", reageerde Allegri kort. "Het is Juventus' zorg dat hij er in januari weer staat."